مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر فلسطينية، "إن المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية فى ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية قرب أبوابه".
وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضى الـ48 للأقصى، والتدقيق فى هوياتهم واحتجاز بعضها عند بواباته الخارجية.
ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال فى محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسى الشريف وتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى مدينة الخليل.
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