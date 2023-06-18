بايدن يشيد بإنجازاته ويدعو إلى مزيد من الضرائب

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأمريكى ـ خلال إطلاق حملته الانتخابية لعام 2024 من بنسلفانيا ـ إن "الاستثمارات فى البنى التحتية خلقت مئات الآلاف من فرص العمل".. موضحا أنه وفّر وظائف أكثر من أى رئيس فى تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن ـ اليوم الأحدـ أن "الاستثمارات خلال السنوات الثلاث الماضية لديها القدرة على تغيير الولايات المتحدة فى العقود الخمسة المقبلة".

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد أعلن فى أبريل الماضى ترشحه لولاية ثانية.