تايوان تسعى لتوثيق العلاقات مع أوروبا مقابل الاستثمار فى الرقائق

جدة - نرمين السيد - قال جوزيف وو، وزير خارجية تايوان، خلال زيارة لأوروبا قبل أيام، إن على الدول الأوروبية تعزيز العلاقات مع تايوان، إذا كانت ترغب فى استمرار الاستثمار التايوانى فى إنتاج أشباه الموصلات.





وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية" يتعين أن توافق الحكومة التايوانية على الاستثمارات الخارجية التى تقوم بها شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، أكبر شركة لتصنيع الرقائق فى العالم، وعلى الخطط الرامية لإنشاء مصنع فى ألمانيا.

وأوضح "وو"، أن الحكومة لن تضع شروطا على الاستثمارات من قبل شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، وأن الأمر متروك للشركة لتحديد ما إذا كان المشروع سيدر ربحًا.

وأوضح "وو"، أن تايوان لن تمنع الاستثمار فى أوروبا، لكن على الدولة التى تحتاج إلى المساعدة التايوانية أن تنظر للعلاقات مع تايوان بمنظور أوسع نطاقًا.

وطلب الوزير التايوانى عدم الكشف عن البلد الأوروبى الذى زاره نظرًا لحساسية رحلته وليس لتايوان علاقات دبلوماسية رسمية مع أى دولة أوروبية باستثناء الفاتيكان، وحذرت الصين أوروبا من العلاقات الرسمية مع تايوان قبل زيارة "وو".

وزار "وو" بالفعل جمهورية التشيك طبقًا لما ذكرته مصادر، كما سافر أيضًا إلى بروكسل، حيث يوجد مقر الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسي.

وقال "وو"، إن قادة الاتحاد الأوروبى أصبحوا أكثر وضوحًا عن ذى قبل فى دعوتهم إلى السلام فى مضيق تايوان، الامتداد المائى بين الصين وتايوان، والحفاظ على الوضع الراهن.

وأضاف أنه يجب على التكتل الأوروبى أن يدرس المزيد من التعاون مع تايوان مثل اتفاقية الاستثمار الثنائية.

وكان الاتحاد الأوروبى، قد أدرج تايوان على قائمة شركائه المحتملين فى اتفاقية الاستثمار الثنائية، لكنه لم يجر محادثات مع تايوان بشأن هذه المسألة منذ ذلك الحين.