العالم اليوم - صادرات الصين من الديزل ترتفع 4 أضعاف في مايو على أساس سنوي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 يونيو 2023 12:22 مساءً - أظهرت بيانات، الأحد، أن صادرات الصين من منتجات الوقود المكرر قد ارتفعت على أساس سنوي في مايو، حيث أدى ضعف الطلب المحلي إلى قيام المصافي بنقل مخزوناتها إلى الخارج بينما ظلت واردات الخام مرتفعة.

وارتفعت صادرات الديزل أربع مرات تقريبا مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 600 ألف طن متري، كما ارتفعت صادرات البنزين بنسبة 67 بالمئة إلى 1.36 مليون طن متري.

وتأثر الطلب المحلي على الديزل نتيجة استمرار الضعف في سوق العقارات في الصين بالإضافة إلى التباطؤ في قطاع التصنيع.

وكان من المتوقع أن ينخفض الطلب المحلي على البنزين في مايو مع عودة حركة السفر على الطرق إلى طبيعتها بعد نهاية العطلة الوطنية في بداية الشهر.

وقال محللون إنه مع انتهاء العطلة وتراجع مبيعات التجزئة بعد ذلك كان من المفترض أن يتراجع الطلب على البنزين والديزل وتنتعش الصادرات.

كما أدى تعزيز الطلب من قطاع الطيران إلى زيادة صادرات الكيروسين التي وصلت إلى 950 ألف طن متري مقابل 810 آلاف متري في العام السابق.

وأظهرت بيانات سابقة أن إجمالي صادرات الوقود المكرر والذي يشمل أيضا وقود السفن الحربية ارتفع بنسبة 49.8 بالمئة عن العام الماضي ليصل إلى 4.88 مليون طن متري في مايو.

وكشفت البيانات الواردة اليوم أيضا أن الصين استوردت 6.41 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال في مايو، بزيادة 31.5 بالمئة عن العام الماضي حيث شجعت الانخفاضات الحادة في الأسعار الفورية على الشراء.