الجيش الأوكرانى يشن 14 غارة جوية على مناطق تمركز القوات الروسية

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد، أن قواتها الجوية شنت 14 غارة جوية على مناطق تركيز القوات الروسية خلال الساعات الماضية، مما أدى إلى تدمير نظامين للصواريخ المضادة للطائرات.





ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان الهيئة القول "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية ثلاثة مواقع قيادة، ومنطقتين لتركيز الأفراد، وخمسة مستودعات للذخيرة، وثلاث وحدات مدفعية فى مواقع إطلاق نار".

وفى المقابل، شن الروس خلال اليوم الماضى 43 ضربة جوية و4 ضربات صاروخية و51 هجوما باستخدام ميلرز ضد مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان.

ولا يزال احتمال الهجمات الصاروخية والجوية عبر أوكرانيا مرتفعا حيث يركز الروس جهودهم الرئيسية على مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.. حيث تم تسجيل 26 اشتباكا قتاليا هناك خلال اليوم الماضى.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.