جدة - نرمين السيد - قال دميترى بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأحد، إن روسيا ستواصل تطوير العلاقات مع الدول العربية ودول الخليج على وجه الخصوص، بما فى ذلك التعاون فى مجال الطاقة.





وأضاف بيسكوف - فى تصريحات إعلامية- "ستواصل روسيا تعاونها مع العديد من دول العالم العربى، وخاصة دول الخليج، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لضمان أسعار عادلة للطاقة لا سيما النفط".. وتابع "أنا أتحدث عن صيغة (أوبك+) ونحن بشكل عام راضون جدا عن كيفية تطور علاقاتنا وسنواصل القيام بذلك". وأشار إلى أن العالم أكبر بكثير وأغنى بكثير من الغرب.. وتابع قائلا "لا يتم حاليا توليد غالبية الناتج المحلى الإجمالى العالمى فى الغرب، ولكن فى بقية العالم، وبقية العالم يتطور بشكل ديناميكى أكثر بكثير من الدول الغربية". وأعرب بيسكوف عن اعتقاده بأن الفترة الحالية هى فترة تحول خطير للغاية، عندما تتغير قواعد اللعبة فى الاقتصاد والسياسة والقانون الدولى.. مضيفا "ستدعم روسيا الدول العربية.. وروسيا والصين متحدتان فى هذا الصدد ولديهما مواقف متشابهة أو متقاربة للغاية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرملين: روسيا و«أوبك+» تواصلان العمل لضمان أسعار عادلة فى أسواق الطاقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.