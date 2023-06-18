جدة - نرمين السيد - قال منسق السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبى شريك أساسى للجامعة العربية، مؤكدا حرص الاتحاد على استمرار التعاون مع الجامعة العربية بشأن سوريا.





وأضاف بوريل، خلال مؤتمر صحفى مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، لقد أكدنا ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بسوريا. وفيما يخص الأزمة السودانية، قال بوريل، إننا نرحب بوقف إطلاق النار فى الخرطوم لمدة 72 ساعة. وتابع: "لدينا الكثير من الاهتمامات المشتركة عربيا وأوروبيا"، بحسب القناة الإخبارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوريل: الاتحاد الأوروبى شريك أساسى للجامعة العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.