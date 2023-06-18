انهيار تام بالقطاع الصحى فى السودان.. وتوقعات بتزايد عمليات النزوح

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، فإن الأوضاع الإنسانية فى السودان متفاقمة للغاية، مضيفة أن هناك توقعات بتزايد عمليات النزوح من الخرطوم خلال أيام الهدنة.

وكان قد صدر أمس السبت، بيان سعودى أمريكى مشترك، يفيد بأن الجيش السودانى والدعم السريع اتفقا على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة بدءا من اليوم.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف أبريل الماضى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.