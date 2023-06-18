مواطنو مالى يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء على تغيير الدستور

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز"، قال المجلس العسكرى الحاكم وقوى إقليمية، إنه سيمهد الطريق للانتخابات والعودة إلى الحكم المدنى.

وقال الرئيس المؤقت، أسيمى جويتا، فى خطاب بثه التلفزيون، إننا نُراهن بهذا المشروع على مستقبل دولتنا واستعادة سلطتها واستعادة الثقة بين المؤسسات والمواطنين، مُضيفًا أنه حان الوقت كى نؤكد التزامنا تجاه مالى الجديدة.

وبحسب الوكالة، تتضمن مسودة الدستور تعديلات جرى اقتراحها فى جهود فاشلة سابقة لمراجعة الدستور، ويأمل المؤيدون أنَّ تعزز هذه التعديلات الديمقراطية وتعالج الانقسامات، بما يشمل إنشاء غرفة برلمانية ثانية لتعزيز التمثيل من جميع أنحاء مالى.

ومن المتوقع، أن تظهر النتائج الأولية للاستفتاء فى غضون 72 ساعة من التصويت، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية فى فبراير 2024.