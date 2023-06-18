أبو الغيط: العمل الدولى مهم لحل الأزمة السودانية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال أبو الغيط، خلال كلمته فى مؤتمر صحفى عقد قبل قليل، بجامعة الدول العربية، ونقلته "القاهرة الإخبارية"، إن المناقشات تطرقت إلى الأوضاع الصعبة فى السودان، خصوصا فى إطاره الإنسانى هناك، مؤكدا ضرورة تناسق العمل الدولى، خاصة المبادرات المختلفة لإنقاذ الموقف سياسيا واقتصاديا وإنسانيا وأمنيا.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنّ نقل خلال المباحثات قلقه تجاه الأوضاع الأمنية فى دارفور، بعد انتشار خطاب الكراهية والقتل.