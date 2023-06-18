مراسل القاهرة الإخبارية: فيضانات قوية تضرب اليونان بسبب التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - وقال عبد الستار بركات مراسل "القاهرة الإخبارية" من أثينا، إن اليونان تشهد أقوى فيضانات منذ 10 سنوات، لافتًا إلى تأثير التغيرات المناخية والبيئية على حالة الطقس، إذ تمر البلاد بطقس الفصول الأربعة خلال اليوم.

وأضاف "بركات"، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الأمطار الشديدة والفيضانات تسببت فى انقطاع التيار الكهربائى، واجتاحت المياه المنازل، وتلقى رجال الدفاع المدنى المئات من طلبات الإغاثة.

وأشار إلى أن الفيضانات تسببت فى إتلاف المحاصيل الزراعية، كما تسببت فى انهيارات أرضية أوقفت حركة المرور، ومن المتوقع أن يكون هناك موجه جديدة خلال الفترة المقبلة.