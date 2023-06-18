أبو الغيط: ناقشت مع بوريل ملف السودان خاصة فى إطاره الإنسانى

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن المشاورات مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، كانت مثمرة، حيث أكدا ضرورة تعزيز العلاقات وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.





وأضاف أبو الغيط، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، لقد ناقشنا الوضع الصعب فى السودان خاصة فى إطاره الإنسانى. وتابع، أن القضية الفلسطينية نالت اهتماما كبيرا من المشاورات بين الجانبين.

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