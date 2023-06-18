العالم اليوم - بعد 3 سنوات.. وزير بريطاني يعتذر عن "فيديو الفضيحة"

انتم الان تتابعون خبر بعد 3 سنوات.. وزير بريطاني يعتذر عن "فيديو الفضيحة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 يونيو 2023 02:25 مساءً - قدم وزير الدولة لشؤون التنمية الاقتصادية والإسكان والمجتمعات في بريطانيا مايكل غوف اعتذاره، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر إقامة حفل في مقر حملة حزب المحافظين الحاكم خلال فترة فرضت فيها إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا عام 2020.

ووصف غوف مقطع الفيديو بأنه"مروع".

ونشرت صحيفة "ميرور" الفيديو بعد أيام قليلة من قرار لجنة برلمانية، خلص إلى أن رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون ضلل النواب عمدا بشأن الحفلات التي أقامها في مكتبه، في انتهاك لقواعد الإغلاق.

وقال غوف لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية: "إنه أمر مروع. أعتقد أنه انتهك القواعد تماما. أريد فقط أن أعتذر للجميع حقا".

أزمة الفيديو