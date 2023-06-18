العالم اليوم - الشرطة الأميركية تراقب "منزل المخلوقات الفضائية"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 يونيو 2023 02:25 مساءً - استجابت الشرطة الأميركية لشكوى سكان منزل في مدينة لاس فيغاس، بعد أن أبلغوا عن رؤية "مخلوق فضائي أخضر وطويل ونحيف" في الحديقة الخلفية.

واتصلت الأسرة بهاتف الطوارئ الخاص بالشرطة، مدعية أن جسما غامضا سقط في حديقة منزلهم خلال الليل في شهر مايو الماضي، وقال أحد أفرادها للضباط إنه "رأى كائنات فضائية وجها لوجه".

وأوضحت الشرطة في بيان نقلته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، أنها زودت المنزل بكاميرات مراقبة لأن السكان "يخشون على سلامتهم" من الكائنات المزعومة.

وقالت: "أبلغت الأسرة في المنزل أنهم سمعوا ضوضاء في فناء منزلهم وكانوا خائفين على سلامتهم. عرضنا وضع كاميرات للمساعدة في التخفيف من مخاوفهم من شخص قادم لمضايقتهم أو إيذائهم".

إلا أن الشرطة لم تجد أي دليل على وجود شيء غريب أو تحطم جسم غامض في الحديقة الخلفية.