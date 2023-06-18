القاهرة الإخبارية: توقف تحليق الطيران والقصف المدفعى بالخرطوم مع بدء الهدنة

جدة - نرمين السيد - أسفرت الجهود الدولية والإقليمية عن التوصل إلى هدنة تستمر لمدة 72 ساعة فى أنحاء السودان كافة، وذلك ضمن محاولة أوسع نطاقًا لإنهاء الأزمة المستمرة منذ ما يزيد على شهرين.





وقال عثمان الجندى، مراسل "القاهرة الإخبارية" فى أم درمان، إن معظم سكان المناطق القريبة من قاعدة "وادى سيدنا" العسكرية لم يعرفوا للنوم طعمًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وذلك على خلفية القصف المتواصل على المواقع القريبة من القاعدة.

وأضاف أن هذا القصف استمر حتى الساعات الأولى من الصباح، وتحديدًا قبل نصف ساعة من انطلاق الهدنة بين الجيش السودانى والدعم السريع، مشيرًا إلى أنه منذ الساعة السادسة صباحًا، توقف تحليق الطيران فى سماء العاصمة والقصف المدفعى بأم درمان.

وذكر أنه بعد انطلاق الهدنة سُمع دوى طلقات متفرقة، إلا أن ذلك لم يستمر طويلًا، وهو ما يؤكد التزام طرفى الأزمة باتفاق الهدنة الذى تم الإعلان عنه مساء أمس السبت.

واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الماضى، بين الجيش السودانى والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السودانى.