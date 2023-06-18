ارتفاع قتلى الفيضانات الناتجة عن انهيار سد كاخوفكا فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - بينما قال مسؤولون روس إن 29 شخصًا لقوا حتفهم، فى الأراضى التى تسيطر عليها موسكو.
وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية، مساء أمس السبت، إنه تم إجلاء أكثر من 3600 شخص من المناطق التى غمرتها الفيضانات فى منطقتى خيرسون وميكولايف، بينما لا يزال 31 فى عداد المفقودين وما زال نحو 1300 منزل مغمورة بالمياه، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة أنباء "رويترز".
من جهته، أعلن أندريه ألكسينكو، رئيس الإدارة الروسية فى منطقة خيرسون، أن عدد القتلى ارتفع إلى 29 شخصًا.
وتسبب انهيار سد كاخوفكا فى السادس من يونيو الجارى، فى إغراق مساحة كبيرة من الأراضى فى جنوب أوكرانيا وأجزاء تسيطر عليها روسيا من البلاد، مما أدى إلى إتلاف الأراضى الزراعية وقطع الإمدادات عن المدنيين.
وتتهم أوكرانيا روسيا بتفجير السد الذى يعود إلى الحقبة السوفيتية، ويخضع لسيطرة موسكو منذ الأيام الأولى للحرب الروسية الأوكرانية.
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