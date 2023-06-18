الحكومة الإسرائيلية تتبنى قرارا يسرع من إجراءات بناء المستوطنات بالضفة

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، على خطة تقصير الفترة اللازمة لإصدار الموافقة للبناء فى مستوطنات الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه تقرر عقد "المجلس الأعلى" للتخطيط والبناء الإسرائيلى، لنشر عطاءات لبناء 4560 وحدة استيطانية فى العديد من مستوطنات الضفة الغربية.

وبحسب القناة، فإن هذا يأتى نتاج جهود من وزير المالية الإسرائيلى المتطرف بتسلئيل سموتريتش.