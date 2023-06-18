العالم اليوم - "إنتل" تعتزم إنشاء مصنع في إسرائيل بقيمة 25 مليار دولار

انتم الان تتابعون خبر "إنتل" تعتزم إنشاء مصنع في إسرائيل بقيمة 25 مليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 يونيو 2023 03:22 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن شركة "إنتل" الأميركية ستبني مصنعا جديدا بقيمة 25 مليار دولار، واصفا إياه بأنه أكبر استثمار دولي على الإطلاق في إسرائيل.

وذكرت وزارة المالية الإسرائيلية أن المصنع في كريات جات من المقرر افتتاحه في عام 2027 ليعمل حتى عام 2035 على الأقل، وسيوظف آلاف الأشخاص، مضيفة أنه بموجب الصفقة ستدفع إنتل معدل ضرائب بنسبة 7.5 بالمئة، ارتفاعا من خمسة بالمئة الحالية.

وذكر موقع إنتل على الإنترنت أن الشركة خلال ما يقرب من خمسة عقود من عملياتها في إسرائيل أصبحت حاليا أكبر شركة مُشغلة لموظفين في القطاع الخاص ومُصّدرة بالبلاد ورائدة محليا في قطاع صناعة الإلكترونيات والمعلومات.

وفي عام 2017 اشترت "إنتل" شركة "موبايلي غلوبال" ومقرها إسرائيل والتي تطور وتنشر أنظمة متقدمة لمساعدة السائقين، مقابل 15 مليار دولار.

وطرحت "إنتل" جزءا من أسهم "موبايلي" للبيع العام الماضي.

وأعلن نتنياهو الصفقة في تصريحات خلال اجتماع حكومته بثها التلفزيون، ووصفها بأنها "إنجاز هائل للاقتصاد الإسرائيلي، 90 مليار شيقل (25 مليار دولار)، أكبر استثمار على الإطلاق لشركة دولية في إسرائيل".

وكانت شركة "إنتل" قد أعلنت عزمها استثمار ما يصل إلى 4,6 مليار دولار لبناء منشأة جديدة في بولندا ستوفر نحو ألفي وظيفة.

كما تجري الحكومة في ألمانيا محادثات مع الشركة بهدف تقديم تسهيلات كي تفتتح "إنتل" مجمعًا صناعيا لإنتاج الرقائق على أراضيها.