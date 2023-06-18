العالم اليوم - السيسي: مصر تبذل أقصى الجهد لحقن الدماء في السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 يونيو 2023 03:22 مساءً - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، أن بلاده "تبذل أقصى الجهد لتحقيق التهدئة وحقن الدماء ودفع مسار الحل السلمي في السودان".

وشدد السيسي، خلال استقباله نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار ووفد مرافق له، على "دعم مصر الكامل للسودان وتماسك دولته، ووحدة وسلامة أراضيه".

وحسب بيان للرئاسة المصرية، أكد الرئيس أن "وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل دائم وشامل، وبدء عملية الحوار السلمي بما يفضي إلى تحقيق إرادة الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية، هي الأولويات التي ينبغي تكثيف الجهود من أجل تنفيذها".

وأضاف البيان أن "السيسي أكد خلال اللقاء أن مصر كانت وستظل دائما سندا وعونا للسودان الشقيق، خاصة خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها، أخذا في الاعتبار الروابط التاريخية بين الشعبين والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين".

واستمع السيسي خلال اللقاء إلى عرض لتطورات الأوضاع في السودان، حيث أوضح عقار مجريات الجهود الرامية لتسوية الأزمة "وعلى النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة"، فضلا عن سبل التعاون والتنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة.

وأشاد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بـ"المساندة المصرية الصادقة والحثيثة، للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف الحرج الذي يمر به، ومن بين ذلك استقبال أبناء السودان في وطنهم الثاني مصر"، معربا عن "تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الإفريقية بأسرها".

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