العالم اليوم - أحرج بوتين.. قائد فاغنر يعترف بـ"كفاءة" الجيش الأوكراني

انتم الان تتابعون خبر أحرج بوتين.. قائد فاغنر يعترف بـ"كفاءة" الجيش الأوكراني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 يونيو 2023 03:22 مساءً - بعد تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات سابقة، أن قوات بلاده تحرز انتصارات في أوكرانيا، نفى قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، هذه الأنباء، قائلا إن "القوات الروسية لا تفعل ما يكفي للرد" على القوات الأوكرانية التي تتقدم بسرعة.

كان بوتين قد قال في اجتماع مع صحفيين مختصين بالشأن العسكري، الثلاثاء، إن قواته دمرت 160 دبابة أوكرانية و360 عربة مدرعة منذ بداية الهجوم الأوكراني المضاد قبل أيام.

لكن يفغيني بريغوجين تجاهل هذه التقارير ووصفها بأنها "غير دقيقة"، قائلا إن أوكرانيا "عانت فقط خسائر قتالية عادية".

قوات أوكرانيا وروسيا.. من المتقدم؟

مسؤول أميركي مطلع على تقارير المخابرات الأميركية، قال إن تصريحات بوتين "غير دقيقة"، وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

المسؤول حذر من الوثوق في التقييمات الروسية للوضع الميداني، خاصة مع ظهور المزيد من لقطات الفيديو التي تظهر نجاحات أوكرانيا في ساحة المعركة.

على مدى الأيام الـ5 الماضية، أظهرت لقطات نُشرت على الإنترنت جنودا أوكرانيين يرفعون علمهم الوطني فوق مجموعة من القرى في غرب دونيتسك أوبلاست، إلى جانب منطقة زابوريجيا، في إشارة إلى أن الهجوم الأوكراني المضاد مثمر بالفعل.

في 12 يونيو، نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، قالت إن "القوات الأوكرانية في اتجاهي دونيتسك وزابوريجيا، تقدمت 4 أميال خلال الأسبوع الماضي".

لقطات التُقطت في مواقع محددة جغرافيا، نُشرت في نفس اليوم، أشارت إلى أن القوات الأوكرانية أحرزت تقدما محدودا في غرب دونيتسك أوبلاست جنوب فيليكا نوفوسيلكا، حيث يبدو أنها تتقدم ببطء نحو مدينة ماريوبول على الساحل الجنوبي.

موقع "إكسبريس" أكد أن فيديو أظهر جنودا أوكرانيين في قرى نيسكوشن وبلاوداتني وماكاريفكا، وكلها تقع على طول نهر موكري يالي جنوب فيليكا نوفوسيلكا، وبالتالي تتماشى التطورات مع تصريحات ماليار.

قائد القوات البرية الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، قال، الثلاثاء، إن قواته "تتقدم" أيضا خارج باخموت في شرق أوكرانيا، بينما كانت القوات الروسية "تفقد مواقع لها".

كيف رد بريغوجين؟

بدا كأن بريغوزين يشيد بـ"كفاءة" القوات الأوكرانية، إذ قال: "بالهجوم، تقوم (أوكرانيا) بكل شيء بكفاءة. إنهم يقطعون مناطق معينة في اتجاه زابوريجيا. في هذه الأثناء، يغطون جناحهم الأيسر (دونباس). وتجري معارك في أوروزين وما إلى ذلك".

وأوضح أن "المنطقة التي تمكنوا من الاستيلاء عليها حتى اليوم، يقدرونها بـ 100 كيلومتر مربع. في حساباتي إنها أكثر قليلا".

واعتبر أن القوات الأوكرانية "تتحرك بحذر وبهدوء. لقد فقدت دبابات ليوبارد وبرادلي، لكن هذه خسائر قتالية عادية".

وتابع: "أنا لا أقول هذا للترويج لهم (لأوكرانيا)، لكن للحكم بشكل معقول. تحتاج (روسيا) إلى التعبئة وفهم أن أوكرانيا لن تتوقف حتى تتم هزيمتها أو تحقيق نوع من النتائج الإيجابية".

وختم: "في الوقت الحالي، من وجهة نظري، ووفقا لتقدير الجيش على الأرض، لا يتم بذل جهود كافية للقتال ضد أوكرانيا".

وكانت الخلافات بين بريغوجين والجيش الروسي خرجت إلى العلن قبل أشهر، ووصلت ذروتها مع قرار قوات "فاغنر" الانسحاب من بعض المناطق في أوكرانيا، مما دفع موسكو باستبدالها بقوات شيشانية.