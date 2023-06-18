العالم اليوم - بوينغ تتوقع تضاعف الطلب العالمي على الطائرات بحلول عام 2042

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 يونيو 2023 03:22 مساءً - تتوقع شركة بوينغ، عملاق صناعة الطائرات الأميركية، أن يتضاعف الطلب العالمي على الطائرات بحلول عام 2042، ما يرفع بشكل طفيف من توقعاتها لمستوى الصناعة على مدى 20 سنة.

وقالت بوينغ، الأحد، إنها تتوقع أن شركات الطيران ستحتاج 48 ألفا و600 طائرة خلال العقدين المقبلين، مقارنة مع توقع صدر قبل عام بـ 41 ألفا و170 طائرة.

وقال دارين هولست، رئيس التسويق بقسم الطائرات التجارية في بوينغ، إن التوجه سيكون نحو طلب طائرات أطول بمقاعد أكثر أو مقاعد متقاربة.

وتتقارب إلى حد كبير توقعات بوينغ مع توقعات شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات، التي توقعت هي الأخرى قبل أيام أن يتضاعف الأسطول العالمي ليصل إلى 46 ألفا و560 طائرة بحلول عام 2042.

وتمكن قطاع السفر الجوي، من تأكيد معدلات نموه المستمر خلال شهر أبريل الماضي، بدعم من شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حسب اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا".

وحققت حركة السفر الجوي الدولية 90.5 بالمئة من مستويات ما قبل "كوفيد-19"، بعد ارتفاعها بنسبة 48 بالمئة خلال أبريل على أساس سنوي.