بوتين: قائد الجيش الأوكرانى ربما يكون بالخارج

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين - خلال مقابلة مع الصحفى الروسى بافيل زاروبين، اليوم الأحد، ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسى يعلم مكان زالوجنى - "أعلم مكانه، أعتقد أننى أعلم"، مضيفا "أعتقد أنه خارج بلاده، ولكن قد أكون مخطئًا".

وكان قائد الجيش الأوكرانى فاليرى زالوجني، كما يتردد فى الآونة الأخيرة من الجانب الروسي، قد اختفى عن الأنظار بعد سلسلة من الضربات شنتها القوات الروسية استهدفت عدة مواقع عسكرية فى أوكرانيا.

وأشار موقع للقرصنة الإلكترونية باسم "جوكر جمهورية دونيتسك الشعبية" موالى لموسكو فى مايو الماضى أن زالوجنى، أجرى بعض العمليات الجراحية المعقدة وقد يغادر منصبه لأسباب صحية.

يُذكر أن تساؤلات أثيرت حول حالة زالوجنى ومكان تواجده بعد أن أعلن مسؤولون فى حلف شمال الأطلسى، أنه أبلغ الحلف عن عدم قدرته على إلقاء كلمة أمام أعضاء اللجنة العسكرية بالحلف حتى عبر الفيديو.