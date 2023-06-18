وفاة رجل أمن أردني بحادث سير خلال عمله في المفرق

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 18 يونيو 2023 04:07 مساءً - دوت الخليج :- توفي رجل أمن اليوم السبت خلال وظيفته الرسمية في المفرق . وقال مصدر : ان رجل امن تعرض لحادث سير اثناء العمل في محافظة المفرق مما ادى الى وفاته على الفور . وتم نقل جثته الى المستشفى لاجراء اللازم .

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