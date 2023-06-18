الاتحاد الأوروبى: الحرب الروسية الأوكرانية تتصاعد والأسلحة تلعب دورا حاسما

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "الاتحاد الأوروبى يسرع وتيرة تسليم شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا دعما للهجوم المضاد على القوات الروسية". وتابع بالقول، إننا نتأهب لحرب بين روسيا وأوكرانيا قد تستمر لأشهر عديدة. وشنت أوكرانيا هجوما مضادا فى وقت سابق من هذا الشهر لاستعادة الأراضى التى سيطرت عليها القوات الروسية، وأعلنت تقدمها فى بعض المناطق.

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