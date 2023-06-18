خبير اقتصادى: 1400 من أصحاب الثروات البريطانية فروا بسبب مؤشرات الركود

وأكد الدكتور محمد العطيفى، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن نسبة الأجور فى بريطانيا ارتفعت بنسبة 8% على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهذا الارتفاع يزيد من الأعباء المالية على وزارة المال والشركات.
وأشار إلى أن أكثر 1400 فرد من أصحاب الثروات المرتفعة فى عام 2022 اتجهوا لخارج بريطانيا بسبب تردى الوضع الاقتصادى، موضحًا:" هناك مؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد البريطانى يتجه نحو الركود".
وتابع: "صانع السياسة يرى أن تجديد السياسة النقدية يؤدى إلى خفض التخضم فى ظل ارتفاع سعر الفائدة، وبالرغم من هذه السياسية إلا أن الفاتورة الشرائية للمواطن مرتفعة بصورة غير مسبوقة على الإطلاق، والعديد من الشركات الإنتاجية بات يفكر فى ترك سوق المال البريطانية".
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