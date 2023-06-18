بيسكوف: العملية العسكرية الروسية تتحول عمليا إلى حرب مع الغرب

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف - تعليقا على توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، "فى الواقع، تم إطلاق العملية العسكرية الخاصة ضد أوكرانيا، ضد نظام كييف لضمان سلامة سكان دونباس. هذا صحيح. الآن هى حرب عمليا بين موسكو والغرب الجماعى".
وفى إشارة إلى تصريح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حول إقامة "طوق صحى" على أراضى أوكرانيا إذا استمر قصف المناطق الروسية، قال بيسكوف، إنه "مع توسع نطاق الأسلحة التى تم تسليمها إلى أوكرانيا، ستتسع المنطقة العازلة، أى المسافة التى سنضطر إلى إبعاد الأوكرانيين عنها".
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