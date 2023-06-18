11 قتيلاً و20 مفقوداً في إعصار جنوب البرازيل

11 قتيلاً و20 مفقوداً في إعصار جنوب البرازيللقي ما لا يقل عن 11 شخصاً مصرعهم، وفُقد نحو 20 آخرون في إعصار ضرب أقصى جنوب البرازيل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأحد، عن حكومة ولاية ريو غراندي الجنوبية الحدودية مع أورغواي والأرجنتين في بيان لها، القول: إن جهاز الدفاع المدني في الولاية أكد "مقتل 11 شخصا جراء الإعصار".

وأضاف البيان: "إن 18 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين في كارا واثنين آخرين في تريس فوركيلياس الواقعتين في شرق المنطقة المنكوبة."