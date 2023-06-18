الأردن يدين قرار إسرائيل بتسريع إجراءات بناء المستوطنات بالضفة

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرار الحكومة الإسرائيلية الذى يسرع من إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها تمهيداً لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية فى الضفة الغربية.





وأكد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير سنان المجالى، أن التوسع الاستيطانى وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية وفى مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334)، داعياً المجتمع الدولى للتحرك الفورى لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية. وقال الناطق الرسمى باسم الوزارة، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأحد، إن الممارسات التى تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناءٍ للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضى وتهجير الفلسطينيين، هى ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولى الإنسانى، وتقويضاً لأسس السلام، وفرص حل الدولتين.

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