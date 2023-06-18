وحدة الجرائم الإلكترونية الأردنية تعاملت مع 1285 قضية ابتزاز إلكتروني في 2022

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 18 يونيو 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- تعاملت وحدة الجرائم الإلكترونية، مع 1285 قضية ابتزاز إلكتروني من ضمن قضايا الجرائم الإلكترونية التي تعاملت معها الوحدة العام الماضي.

وبحسب تحقيق صحفي تحت عنوان "الابتزاز الإلكتروني"، يتناول خفايا هذا النوع من الابتزاز من تهديد وابتزاز وتشجيع على الانتحار وتأثيره على المجتمع.

وقال مساعد رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية الرائد مصعب الرحاحلة، عبر التحقيق إن عدد قضايا الجرائم الإلكترونية التي تعاملت الوحدة معها العام الماضي نحو 16 ألف قضية، كان من بينها 1285 قضية ابتزاز إلكتروني ، وفق المملكة .

ودعا الرحاحلة إلى ضبط النفس والتحلي بالصبر وإبلاغ وحدة الجرائم الإلكترونية في حال التعرض لمحاولة ابتزاز، وفي حال رضخت الضحية لطلبات الشخص المبتز فإن ذلك يشكل سلبية كبيرة.

وأشار إلى أن بعض الأشخاص يقعون بالحرج من طبيعة تلك القضايا ويخافون من المجتمع والتعرض لـ"الخذلان الاجتماعي".

وأكد الرحاحلة أن الوحدة تتعامل بسرية تامة وتحرص على عدم معرفة أقارب الضحية بالقضية.

ويعرض التحقيق قصصا عن أشخاص تعرضوا للابتزاز الإلكتروني.