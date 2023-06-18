العالم اليوم - بالفيديو.. عطل فني ينهي حياة عمال منجم في الصين

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. عطل فني ينهي حياة عمال منجم في الصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 يونيو 2023 06:22 مساءً - أظهر مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر" عطلا فنيا بإحدى عمليات نقل عمال صينيين إلى داخل منجم فحم في مدينة شانسي.

ويبدو العمال بداية الفيديو معلقين بحبال على سكة يدخلون واحدا تلو الآخر إلى المنجم.

إلا أن عطلا فنيا في عمل السكة جعلها تعكس اتجاه حركتها بسرعة الأمر الذي أدى لسقوط بعضهم، وخلف 3 قتلى وعدد من الجرحى.

ويعتبر العمل داخل مناجم الفحم من أكثر الأعمال خطورة على الإطلاق بسبب احتمالات الانهيار غير المتوقعة.