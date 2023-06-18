دبلوماسى سابق لـ«إكسترا نيوز»: يجب أن نتكاتف جميعًا لعودة الاستقرار للسودان

جدة - نرمين السيد - تحدث السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، عن دور مصر فى حل الأزمة السودانية، تزامنًا مع لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السودانى.





وقال "حجاج" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الرميحى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن زيارة نائب رئيس مجلس السيادة السودانى، مهمة فى الوقت الحالى لأن الأوضاع لا تزال متدهورة فى السودان، موضحًا: "كلنا نخشى استمرار الأوضاع الحالية، ويجب أن نتكاتف جميعًا لعودة الاستقرار لهذا القطر الشقيق". وأضاف الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية: "أعتقد أنه سيعطى الرئيس السيسى، تقييمًا موضوعيًا حول ما يمكن أن يساهم فيه الجهات السودانية المختلفة فى تهدئة الأوضاع". وتابع أن بعض اللجان اجتمعت أخيرًا، وقررت إرسال وفد إلى السودان ولكن اعترض ممثلو السودان، وطالبوا بأن يرأس دولة جنوب السودان هذا الوفد.

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