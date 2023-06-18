نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن : تفاصيل لحظات تحبس الأنفاس لإنقاذ حياة طفل لدغته أفعى فلسطين السامة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 18 يونيو 2023 07:07 مساءً - دوت الخليج :- روى خبير التعامل مع الأفاعي ابراهيم أبو الحارث بني ياسين تفاصيل لحظات انقاذ حياة طفل بعد أن لدغته أفعى فلسطين السامة في أحد مناطق الرمثا.

وقال بني ياسين في تصريحات صحفية : بأنه قبل 3 أيام تعرض طفل في منطقة "ذنيبة" التابعة للواء الرمثا للدغة من شيء مجهول حيث تم نقله لأقرب نقطة طبية وفي تلك الأثناء تلقى أبو الحارث اتصالا من عم الطفل .



وروى ما جرى خلال الاتصال وقال أنه كان على تواصل لحظة بلحظة مع الطبيب المعالج للطفل حيث قام بذكر الاعراض التي يعاني منها الطفل ليجزم في لحظات الخبير في التعامل مع الأفاعي بأن الذي لدغ الطفل هو أفعى فلسطين السامة وليس عقرب أو ما شابه.

وقال إنه قدم نصيحة للطبيب من خلال الصور التي تم ارسالها له بأن يتم نقل الطفل بالسرعة القصوى على أحد المستشفيات القريبة حيث تم بالفعل نقل الطفل على الفور إلى أحد المستشفيات الكبرى في مدينة إربد .

وأضاف أبو الحارث أنه قام بانشاء فريق له في جميع محافظات المملكة لتوزيع المصل المناسب لكل لدغات الأفاعي حيث أكد أنه اتصل بفريقه في اربد وتحركوا بشكل عاجل إلى المستشفى المتواجد به الطفل ليتم تزويده بالمصل المناسب لسم أفعى فلسطين .

وقد تبين من خلال فحص الدم بأن السم قد دخل بكمية كبيرة إلى جسد الطفل حيث تم إدخاله لقسم العناية الحثيثة وتم حقنه بالمصل المناسب الذي احضره فريق أبو الحارث لتبدأ حالة الطفل بالاستقرار التدريجي أول بأول ويستعد للخروج من المستشفى خلال الأيام القادمة.

وأكد أبو الحارث أن جميع الامصال التي تتعلق بلدغات الأفاعي متوفرة لديه في جميع مناطق المملكة بشكل مجاني .

وقد حذر بني ياسين سكان مناطق ذنيبة ووادي اليصيلة ووادي الشلالة ومحيط منطقة سد الوحدة في لواء الرمثا ودعاهم لأخذ الحيطة لوجود أفعى فلسطين السامة في تلك الأماكن.

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