بالفيديو : أب أردني يخطف الأنظار في حفل تخرج طفلته

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 18 يونيو 2023 07:07 مساءً - دوت الخليج :- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مؤخرا، مقطع فيديو لأب خطف الأنظار في حفل تخرج ابنته من الروضة بعد أن رآها تقف وحيدة خلال فقرة فنية تقدم على شكل ثنائيات بعد غياب زميلها عن الحفل.
وفوجئ الحضور بالأب وهو يركض مسرعا لمرافقة ابنته وسط تصفيق الحضور إشادة منهم بما فعل.
مشهد الطفلة ووالدها تصدر مواقع التواصل في الأردن، وانتشر كالنار في الهشيم، بعد الموقف العفوي الذي صدر من الأب، وتفاعلت معه الطفلة وكأنها متدربة مع والدها على هذه الحركة.
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