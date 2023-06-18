عاجل.. الإخبارية السعودية: الاثنين غرة شهر ذى الحجة وعيد الأضحى الأربعاء

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "الإخبارية السعودية"، فى نبأ عاجل لها، نقلا عن مراسلها، ثبوت رؤية هلال شهر ذى الحجة لعام 1444 اليوم الأحد، على أن يكون غدا الاثنين غرة الشهر، وعيد الأضحى يوم الأربعاء 28 يونيو الجارى.





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