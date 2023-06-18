العالم اليوم - المحكمة العليا السعودية: عيد الأضحى الأربعاء 28 يونيو

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 يونيو 2023 08:18 مساءً - أعلنت المحكمة العليا في السعودية، الأحد، مواعيد بداية شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة وعيد الأضحى.

وقالت المحكمة إن الإثنين الموافق 19 يونيو هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 27 يونيو، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الذي يليه.

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