العالم اليوم - السعودية.. تأسيس شركة "لايفيرا" للصناعات الدوائية

انتم الان تتابعون خبر السعودية.. تأسيس شركة "لايفيرا" للصناعات الدوائية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 يونيو 2023 08:18 مساءً - أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الأحد، إنشاء شركة الاستثمارات الدوائية "لايفيرا"، وهي شركة متخصصة في الصناعات الدوائية على نطاق واسع، لتمكين نمو القطاع في المملكة.

وستعمل الشركة على إنتاج الأدوية الحيوية على نطاق تجاري في السعودية عبر منصات التطوير والتصنيع الدوائي.

وتعتزم "لايفيرا" التركيز على صناعة المنتجات الدوائية الأساسية والمنقذة للحياة، مثل الأنسولين، واللقاحات، وأدوية البلازما والأجسام المضادة، والعلاجات الخلوية والجينية، والجزيئات الصغيرة المبتكرة.

وتنوي "لايفيرا" تأسيس شراكات مع الشركات المحلية والدولية، بهدف جذب الاستثمارات الموجهة لتنمية القدرات المحلية، مما يسهم في تعزيز التصنيع المحلي في هذا القطاع.

وستسعى "لايفيرا" إلى دعم تطوير التركيبات الدوائية وإنتاجها، فضلاً عن خدمات اختبار المنتجات الدوائية المعقمة.

ويعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي تنفيذ استثمارات الموجهة من خلال تأسيس الشراكات التي تدعم سلاسل الإمداد المحلية وتسهل الوصول إلى المنتجات الدوائية.

كما استثمر الصندوق في الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو"، وهي مزود للمشتريات الطبية وخدمات التخزين والتوزيع للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لقطاع الرعاية الصحية في المملكة.

وقد أسّس صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2017 وحتى الآن 79 شركة في 13 قطاعاً استراتيجياً.