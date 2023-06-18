العالم اليوم - وفاة الكاتب المصري البارز محمد أبو العلا السلاموني

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 يونيو 2023 08:18 مساءً - أعلن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في مصر، الأحد، وفاة الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني عن عمر 82 عاما.

ونعاه مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والمجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العربية للمسرح التي تتخذ من الإمارات مقرا. وقالت وزارة الثقافة في بيان إن الراحل "أثرى الحياة المسرحية بأكثر من 40 نصا خالدا على مدار تاريخه الطويل"، و"استمر عطاؤه خلاله حتى اللحظات الأخيرة من عمره، ليرحل تاركا إرثا مسرحيا وأدبيا خالدا". من هو؟ ولد بمحافظة دمياط شمالي مصر عام 1941، وتخرج في معهد المعلمين عام 1959 قبل أن يكمل تعليمه ويحصل على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة عام 1968.

عمل بالتدريس ثم انتقل للعمل مديرا للفرق القومية المسرحية، وبعدها مديرا عاما للمسرح بالثقافة الجماهيرية.

رأس تحرير سلسلة "نصوص مسرحية" التي كانت تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وكان عضوا في اللجنة الدائمة للمسرح بالمجلس الأعلى للثقافة.

من أبرز مؤلفاته المسرحية "رجل في القلعة"، و"الثأر ورحلة العذاب"، و"المليم بأربعة"، و"ست الحسن"، و"المحروسة والمحروس".

ألف للتلفزيون مسلسلات "البحيرات المرة"، و"الحب في عصرالجفاف"، و"قصة مدينة"، و"نسر الشرق"، وكتب السيناريو والحوار لعدد آخر من المسلسلات.

حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عن النص المسرحي عام 1984، كما حصل على وسام الدولة في العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1986، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب لعام 2018.

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