بلينكن يشدد على أهمية الدبلوماسية والحفاظ على قنوات اتصال مع الصين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح بيان للخارجية الأمريكية، أن بلينكن أجرى محادثات موضوعية وبناءة مع نظيره الصينى، وأنه دعا نظيره الصينى لزيارة واشنطن لاستكمال المحادثات. ويزور أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكية، الصين والمملكة المتحدة خلال الفترة من 16 إلى 21 يونيو الجارى. وبحسب ما جاء فى بيان نُشر على الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية فإن بلينكن التقى، خلال زيارته للعاصمة الصينية بكين، كبار المسئولين فى جمهورية الصين الشعبية، حيث سيناقش أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة لإدارة العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بشكل مسؤول.

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