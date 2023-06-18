عاجل.. مالك عقار للقاهرة الإخبارية: نشكر مصر على استضافة أبنائنا السودانيين

جدة - نرمين السيد - وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة السودانى لـ القاهرة الإخبارية "كان إحلال السلام فى السودان على رأس أولوياتى.. وقبلت منصبى كى أكرس جهدى لتحقيق السلام فى السودان".

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