جدة - نرمين السيد - تحدث مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السودانى، عن لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسى فى مصر، موضحًا: "ناقشنا القضايا التى تهم البلدين، وركزنا كثيرا فى قضية الحرب فى السودان وتداعياتها على الدولة المصرية".





وأضاف عقار، خلال لقاء على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: "ناقشنا سبل إسقاط هذه التداعيات وتبادلنا الآراء فى كيفية معالجة قضية الحرب فى السودان". وتحدث نائب رئيس مجلس السيادة السودانى، عن تقديره للنجاح الذى حققته الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال فى الدمج مع القوات المسلحة السودانية، قائلا: «منطوق اتفاق جوبا 2020 يشدد على أن يكون للسودان جيش واحد يراعى التعددية السودانية ويحافظ على أمن السودان ويحافظ على الدستور، وهناك فترة معينة لدمج كل الحركات المسلحة فى الجيش السودانية، والحركة الشعبية عملت وفقا للجداول المنصوص عليها فى الاتفاق».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مالك عقار للقاهرة الإخبارية: ناقشت مع السيسى تداعيات حرب السودان على مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.