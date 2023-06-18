مالك عقار للقاهرة الإخبارية: مصر ستكون الأكثر مساهمة فى حل مشكلة السودان

جدة - نرمين السيد - وأضاف «عقار»، خلال لقاء على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التغيير الوحيد الذى يبحث عنه الجميع هو كيفية الجلوس على طاولة التفاوض، لأن كل الحروب تنتهى على طاولة التفاوض، ويكون هناك فائز ومهزوم.
وتابع نائب رئيس مجلس السيادة السودانى، أن مصر ستساهم فى حل هذه المشكلة بقدر التأثير الذى يقع عليها، مشددًا على ان مصر أكثر الدول تأثيرا، لأن مئات الآلاف من السودانيين توجهوا إلى المعابر فى مصر بعد اندلاع الحرب، وبالتالى ستكون مصر الأكثر مساهمة فى حل هذه المشكلة.
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