مالك عقار للقاهرة الإخبارية: الحرب أكبر صدمة تلقاها السودانيون

جدة - نرمين السيد - وأضاف «عقار»، خلال لقاء على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه عندما جرى تعيينه لمنصب نائب رئيس مجلس السيادة، قبله بشرط هو ان يكرس جهده واهتمامه بالسلام فى السودان، وأن يكرس هذا الوقت للمساهمة فى إيقاف الحرب التى تدور فى البلاد.

وتابع نائب رئيس مجلس السيادة السودانى، أن السودان تأثر تأثيرا كبيرا من الحرب، وهى أكبر صدمة تلقاها الشعب السودانى: «أحسب أن هذه الصدمة تعيد الشعب السودانى وتعيدنا كلنا إلى منصة التأسيس بحيث نعمل على تحقيق الاستقرار الدائم».