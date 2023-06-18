العالم اليوم - "سلوشنز" السعودية توقع عرضا للاستحواذ على 40% من هذه الشركة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 يونيو 2023 09:22 مساءً - وقعت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" السعودية عرضاً ملزماً مع شركة "ديفوتيم أس أي أس" الفرنسية وشركة "اورتل للاستثمار" المحدودة، للاستحواذ على نسبة 40 بالمئة من شركة "ديفوتيم ميدل إيست" المتخصصة في تقديم خدمات الاستشارات التقنية والرقمية وخدمات التحول الرقمي، والتي تتواجد الشرق الأوسط وتتركز أعمالها بشكل رئيسي في السعودية.

وتبلغ كامل قيمة المنشأة 726.3 مليون درهم إماراتي (197.7 مليون دولار) على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون.

وقالت "سلوشنز" في بيان موقع السوق السعودي إن العرض سيكون ملزما حصرياً بين الأطراف من تاريخ توقيعه ولمدة 12 أسبوعاً.

وقامت "سلوشنز" بتعيين شركة "السعودي الفرنسي كابيتال" كمستشار مالي للصفقة.

وقد اتفقت الأطراف على أن يكون المقابل المالي للصفقة نقداً بالكامل، بحسب البيان.

وأوضحت "سلوشنز" أن الاستحواذ يستهدف تعزيز نمو وريادة "سلوشنز" لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية.

كما ستقوم "سلوشنز"، وفق البيان، بتمويل الصفقة عن طريق مصادر الشركة الذاتية.