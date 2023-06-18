مالك عقار: الدور المصرى فى السودان أخوى.. ونشكر الرئيس السيسى والمصريين

جدة - نرمين السيد - قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السودانى، إن دور مصر فى السودان أخوى وجيد، مشيرًا إلى أن مجلس السيادة شكر الدور المصرى من قبل، كما أنه شكر الشعب المصرى عبر شكره للرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأضاف «عقار»، خلال لقاء على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: «نرحب بكل المبادرات التى تهدف إلى وقف الحرب فى السودان، لكننا نتفحص ونتحقق من هذه المبادرات، للوقوف على المبادرات التى تحترم وتحقق سيادة الدولة السودانية وتحترم رغبات ومشاعر الشعب السودانى بحيث لا يتم إعادة إنتاج الوضع السابق الذى أنتج هذا الحرب، ونعمل على الوصول إلى وضع جديد لبناء الدولة السودانية». وتابع نائب رئيس مجلس السيادة السودانى، ان هناك أسباب كثيرة أدت إلى الحرب، فبعض القوات أخطأت طريقها ولم تنتهِ إلى مسببات تكوينها، وهناك قضية أخرى، حيث تتمثل فى التحول الديموقراطى فى السودان، وهاتان القضيتان تسببتا فى انفجار الحرب بالسودان.

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