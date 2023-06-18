عاجل.. مالك عقار للقاهرة الإخبارية: عديد من المبادرات لحل الأزمة السودانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة السودانى لـ القاهرة الإخبارية "هناك بعض المبادرات قد لا تكون مواتية للوضع فى السودان". وأوضح نائب رئيس مجلس السيادة السودانى "معيار الحكم على المبادرات هو تحقيق السلام والاستقرار ومصالح شعب السودان".

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