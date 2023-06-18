الصين: تايوان القضية الأخطر فى علاقتنا بأمريكا

جدة - نرمين السيد - وقال "جانج" فى اجتماع مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن إن "العلاقات بين الصين والولايات المتحدة فى أدنى مستوى لها بما يتعارض مع مصالح كلا البلدين"، بحسب "سبوتنيك". كما أعلنت الخارجية الأمريكية فى بيان لها أن "وزير الخارجية الأمريكى أجرى مفاوضات موضوعية وبناءة مع نظيره الصينى فى بكين". كما أكد بلينكن لنظيره الصينى أن الولايات المتحدة ستستمر فى حماية مصالحها وقيمها ودعاه لزيارة واشنطن لمواصلة الحوار.

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