بالاسماء : إحالة محافظين من ملاك وزارة الدَّاخليَّة إلى التَّقاعد في الأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 18 يونيو 2023 10:07 مساءً - دوت الخليج :- قرَّر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة الدكتور بشر الخصاونة على إحالة محافظين من ملاك وزارة الدَّاخليَّة إلى التَّقاعد وهم: محمَّد مبارك الرَّفايعة، وذياب ضيف الله الجازي، وعاطف حمدان أبو شكيرة، و"محمَّد أديب" محمَّد الرَّوابدة، والدكتور محمَّد خلف الفايز، وزياد عيسى الرَّواشدة، والدكتور محمَّد عودة الله أبو جاموس.

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