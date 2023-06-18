العالم اليوم - نائب رئيس مجلس السيادة: هذا ما ينقص الهدن في السودان

انتم الان تتابعون خبر نائب رئيس مجلس السيادة: هذا ما ينقص الهدن في السودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 يونيو 2023 10:20 مساءً - اعتبر نائب رئيس مجلس السيادة في السودان مالك عقار، أن الهدن الساعية لإنهاء المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع "تنقصها آليات التنفيذ"، لافتا إلى أن "أي مبادرة لا تحترم سيادة الدولة السودانية، مرفوضة".

وأضاف مالك عقار في مؤتمر صحفي من القاهرة، مساء الأحد: "إذا كانت هناك مبادرات جادة، فالهدن يمكن أن تنجح. الهدن تحتاج إلى آليات محددة لنجاحها. تنقصها آليات التنفيذ وفي مقدمتها الأمنية".

واستطرد: "أي مبادرة لا تحترم سيادة الدولة السودانية، مرفوضة بالنسبة لنا"، معتبرا أن "كثرة المبادرات تفتح الطريق أمام التدخلات الخارجية".

وتابع المسؤول البارز: "نعمل لإنهاء الحرب وتحقيق السلام للشعب السوداني، ويجب الحفاظ على الدولة السودانية".

وفيما يتعلق بإمكانية فتح حوار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قال عقار: "يجب الاتفاق على مجموعة القضايا قبل فتح حوار بين الجيش والدعم السريع".

كما شدد على أن "دعم الحركات المسلحة لأي طرف سوداني، يعني اندلاع حرب أهلية".

ومن جهة أخرى، رحب نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، بـ"مساهمة مصر في معالجة الأزمة السودانية".

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