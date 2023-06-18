مالك عقار للقاهرة الإخبارية: حلم السودانيين الآن حل كل القوات غير الوطنية

وأضاف خلال مؤتمر صحفى من القاهرة، أثناء زيارة رسمية لمصر، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك نحو 5 ملايين سودانى فى مصر قبل الحرب، ونحو نصف مليون عالق على الحدود المصرية، يحتاجون الإسراع فى إجراءات الدخول لمصر، كما تناولت المحادثات الدور المصرى فى معالجة القضية السودانية والحرب فى السودان.
وتابع أن حلم السودانيين فى الوقت الحالى حل كل القوات غير الوطنية وغير المؤسسة فى السودان، لأن أى دولة يكون لها جيش واحد تحت قيادة قائد عام واحد، لكن نتيجة الحروب فى السودان أصبح هناك أكثر من جيش، والدعم السريع أنشئ للقضاء على التمردات، لكنه تجاوز الآن الدور المطلوب منه، والحرب ستنتهى بالتفاوض وببناء جيش سودانى موحد.
وذكر أن أى حرب تحدث فى دولة من الدول أن تكون لها أبعاد خارجية، من مصالح وأطماع الدول فى هذه الدولة، موضحا أن تقديرات الخسائر فى الحرب يصعب حصرها، وهى تتخطى بلايين البلايين، وهناك أيضا أشخاص راحوا فى الحرب.
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