إعلان حالة التأهب «البرتقالى» فى 44 إقليما بفرنسا بسبب العواصف

جدة - نرمين السيد - وضعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية مساء اليوم الأحد، 44 إقليما فى فرنسا فى حالة التأهب "البرتقالى" لمواجهة مخاطر العواصف العنيفة المتوقعة مصحوبة بسقوط برد وهبوب رياح قوية وذلك من الجنوب الغربى إلى "نورماندى" و"إيل دو فرانس" (شمال وسط فرنسا) وإقليم "أو دو فرانس" شمال البلاد.





وبذلك من المتوقع أن تضرب تلك العواصف الرعدية جزءا كبيرا من البلاد، حيث تمر حاليا على الجزء الجنوبى الغربى من البلاد، وتمتد على نطاق واسع لتصل إلى إقليم "أو دو فرانس" وإلى الشرق بداية من الساعة 6 مساء (بتوقيت باريس) وتظل حتى منتصف الليل. وقالت الهيئة إن رياح "أوتان" ستهب بسرعة تتراوح بين 60 و70 كم ساعة وستكون درجات الحرارة الصغرى بين 14 و18 درجة ومن 19 إلى 22 درجة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط والكبرى من 22 إلى 24 درجة فى الربع الشمالى الغربى من البلاد ومن 26 إلى 30 فى أماكن أخرى وستصل من 31 إلى 33 درجة فى البيرينى الوسطى جنوب فرنسا وإقليم "بروفانس" جنوب شرق البلاد.

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